Три команды сразились в турнире по мини-футболу «Надежда» в Великих Луках
Сегодня в спортивной школе Олимпийского резерва «Экспресс» состоялся турнир по мини-футболу «Надежда». В спортивной игре сразились три команды, сообщает городской новостной сайт Luki.ru.
Ежегодный турнир среди подростков и органов власти проводится с 2008 года. Цель данного мероприятия — привлечение молодежи к здоровому образу жизни, физическому развитию и воспитанию.
«Это хорошая традиция. Она позволяет пообщаться с молодежью, показать свой пример. Такие мероприятия хороши для духовного и физического здоровья», — поделился заместитель Главы города Сергей Агарев.
Всего было проведено три игры. Какая из них включала в себя два тайма по 10 минут.
В первом туре, со счетом 3:0 победила команда Центра образования, депутатов городской Думы и Администрации. Они играли против команды Великолукского политехнического колледжа и отдела судебных приставов.
По итогу второго тура победу одержала команда Великолукского механико-технологического колледжа и городского отдела полиции. Команда Великолукского политехнического колледжа и отдела судебных приставов проиграли со счетом 10:1.
В третьем туре, со счетом 0:8, побеждает команда Великолукского механико-технологического колледжа и городского отдела полиции.
Общий итог сегодняшней игры следующий: первое место у команды Великолукского механико-технологического колледжа и городского отдела полиции, второе место занимает команда Центра образования, депутатов городской Думы и Администрации, третье - команда Великолукского политехнического колледжа и отдела судебных приставов.
Победителей наградили медалями и грамотами, а также вручили кубки.
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