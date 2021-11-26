Три команды сразились в турнире по мини-футболу «Надежда» в Великих Луках

19:41, 26 ноября 2021, ПАИ

Сегодня в спортивной школе Олимпийского резерва «Экспресс» состоялся турнир по мини-футболу «Надежда». В спортивной игре сразились три команды, сообщает городской новостной сайт Luki.ru.



Ежегодный турнир среди подростков и органов власти проводится с 2008 года. Цель данного мероприятия — привлечение молодежи к здоровому образу жизни, физическому развитию и воспитанию.



«Это хорошая традиция. Она позволяет пообщаться с молодежью, показать свой пример. Такие мероприятия хороши для духовного и физического здоровья», — поделился заместитель Главы города Сергей Агарев.



Всего было проведено три игры. Какая из них включала в себя два тайма по 10 минут.



В первом туре, со счетом 3:0 победила команда Центра образования, депутатов городской Думы и Администрации. Они играли против команды Великолукского политехнического колледжа и отдела судебных приставов.



По итогу второго тура победу одержала команда Великолукского механико-технологического колледжа и городского отдела полиции. Команда Великолукского политехнического колледжа и отдела судебных приставов проиграли со счетом 10:1.



В третьем туре, со счетом 0:8, побеждает команда Великолукского механико-технологического колледжа и городского отдела полиции.



Общий итог сегодняшней игры следующий: первое место у команды Великолукского механико-технологического колледжа и городского отдела полиции, второе место занимает команда Центра образования, депутатов городской Думы и Администрации, третье - команда Великолукского политехнического колледжа и отдела судебных приставов.



Победителей наградили медалями и грамотами, а также вручили кубки.