Шестилетний мальчик пострадал при столкновении двух автомобилей в Великолукском районе

17:45, 27 ноября 2021, ПАИ

27 ноября на 14-м километре автодороги Великие Луки – Невель Великолукского района произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Наш путь».

57-летний водитель автомобиля «Ситроен С3» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Опель-Зафира» под управлением 49-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пять человек, включая обоих водителей, а также пассажиров автомобилей, в числе пострадавших — шестилетний мальчик. Все пять участников аварии госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский». Обстоятельства произошедшего выясняются.