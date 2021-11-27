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Центр им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям назальной вакцины от ковида

Центр им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

Гинцбург подчеркнул, что после назальной вакцины от ковида человек перестаёт быть распространителем. Он отметил, что на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела, которые будут секретироваться. Эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который человек вдохнул непосредственно из воздуха. При этом вакцинированный не будет распространителем: антитела сразу же будут нейтрализовывать этот вирус.

Директор центра также рассказал, что назальная вакцина вводится шприцем. Но вместо иголки на шприц надевается специальная насадка, внутри которой находится фильтр с маленькими отверстиями. Когда эта насадка вставляется в ноздрю, потом пациент сам или с помощью медсестры нажимает резко на шприц и вдыхает тот аэрозоль, который образуется.

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