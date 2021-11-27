Орфографическая комиссия РАН призвала отозвать проект новых правил русского языка
Орфографическая комиссия РАН призвала отозвать проект новых правил русского языка, сообщает «Коммерсантъ».
Этот проект грамматических нововведений, ранее опубликованный Министерством просвещения РФ, впервые был разработан в 1956 году.
Согласно новым правилам, предлагалось вернуть в русский язык обязательную букву «ё» (к примеру, при написании слов «дирижёр» и «стажёр»), а также использовать твёрдый знак в географических названиях вроде Кизилъюрта.
Авторы обращения сделали вывод о том, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», разработанный в 2006 году Институтом русского языка РАН им. В. В. Виноградова. Однако, сообщается в письме, его принципы при разработке проекта новых правил были существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений. Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.
По словам лингвистов, из справочника не была взята важнейшая информация, которая к тому же за последние 15 лет успела обновиться. Кроме того, в РАН отметили, что, если пользоваться недоработанным проектом Минпросвещения, неизбежно совершение орфографических ошибок: ряд правил прописан слишком небрежно.
Лингвисты призвали чиновников отозвать проект, просто принять уже готовый справочник в качестве эталонного образца и вместе с этим предусмотреть механизм его оперативного обновления.
В Минпросвещения пока не дали комментарий по поводу обращения орфографической комиссии.
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