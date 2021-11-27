Орфографическая комиссия РАН призвала отозвать проект новых правил русского языка

23:08, 27 ноября 2021, ПАИ

Орфографическая комиссия РАН призвала отозвать проект новых правил русского языка, сообщает «Коммерсантъ».

Этот проект грамматических нововведений, ранее опубликованный Министерством просвещения РФ, впервые был разработан в 1956 году.

Согласно новым правилам, предлагалось вернуть в русский язык обязательную букву «ё» (к примеру, при написании слов «дирижёр» и «стажёр»), а также использовать твёрдый знак в географических названиях вроде Кизилъюрта.

Авторы обращения сделали вывод о том, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», разработанный в 2006 году Институтом русского языка РАН им. В. В. Виноградова. Однако, сообщается в письме, его принципы при разработке проекта новых правил были существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений. Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.

По словам лингвистов, из справочника не была взята важнейшая информация, которая к тому же за последние 15 лет успела обновиться. Кроме того, в РАН отметили, что, если пользоваться недоработанным проектом Минпросвещения, неизбежно совершение орфографических ошибок: ряд правил прописан слишком небрежно.

Лингвисты призвали чиновников отозвать проект, просто принять уже готовый справочник в качестве эталонного образца и вместе с этим предусмотреть механизм его оперативного обновления.

В Минпросвещения пока не дали комментарий по поводу обращения орфографической комиссии.