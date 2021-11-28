Росгвардия задержала нетрезвого водителя в Дедовичах, который скрылся с места ДТП

14:16, 28 ноября 2021, ПАИ

Скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя задержали росгвардейцы в Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

27 ноября около 13 часов к экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Дедовическое» обратилась женщина, которая сообщила, что водитель автомашины черного цвета совершил столкновение с её автомашиной и скрылся.

Патрульные сообщили об инциденте в дежурную часть и организовали поисковые мероприятия. В скором времени разыскиваемая иномарка была обнаружена росгвардейцами на улице Энергетиков. За рулём находился 50-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам ГИБДД.



