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Происшествия

Росгвардия задержала нетрезвого водителя в Дедовичах, который скрылся с места ДТП

Скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя задержали росгвардейцы в Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

27 ноября около 13 часов к экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Дедовическое» обратилась женщина, которая сообщила, что водитель автомашины черного цвета совершил столкновение с её автомашиной и скрылся.

Патрульные сообщили об инциденте в дежурную часть и организовали поисковые мероприятия. В скором времени разыскиваемая иномарка была обнаружена росгвардейцами  на улице Энергетиков. За рулём находился 50-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам ГИБДД.


 

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