15 декабря в Великих Луках установят ель высотой более 15 метров

16:15, 28 ноября 2021, ПАИ

15 декабря в Великих Луках на площади Ленина установят главную ель, которая в высоту достигает более 15 метров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Великолукская правда Новости» со ссылкой на и. о. заместителя Главы Администрации города Валерий Астраханцев.

Также Астраханцев рассказал, что ель выбирали в лесном массиве Куньинского района и ей более 70 лет.