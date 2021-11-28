15 декабря в Великих Луках установят ель высотой более 15 метров
15 декабря в Великих Луках на площади Ленина установят главную ель, которая в высоту достигает более 15 метров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Великолукская правда Новости» со ссылкой на и. о. заместителя Главы Администрации города Валерий Астраханцев.
Также Астраханцев рассказал, что ель выбирали в лесном массиве Куньинского района и ей более 70 лет.
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