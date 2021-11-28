Российский биатлонист забыл палки и опоздал на гонку Кубка мира
Российский биатлонист забыл палки и опоздал на гонку Кубка мира, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Неприятный курьёз произошёл с Евгением Гараничевым. Россиянин стартовал на 35 секунд позже положенного.
В итоге Гараничев показал лишь 113-й результат в спринте.
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