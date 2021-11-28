Российский биатлонист забыл палки и опоздал на гонку Кубка мира

19:20, 28 ноября 2021, ПАИ

Российский биатлонист забыл палки и опоздал на гонку Кубка мира, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Неприятный курьёз произошёл с Евгением Гараничевым. Россиянин стартовал на 35 секунд позже положенного.

В итоге Гараничев показал лишь 113-й результат в спринте.