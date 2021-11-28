Эксперт предупредил, в какую валюту не стоит вкладывать деньги

20:50, 28 ноября 2021, ПАИ

Не стоит вкладывать деньги в валюту Ирана, Афганистана, Венесуэлы — это влечёт за собой большие риски, рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин агентству «Прайм».

Бахтин отметил, что приобретать эти валюты стоит только перед путешествием или переездом. Такое мнение связано с тем, что валюты этих стран подвержены критическим рискам из-за экономических или политических проблем.

Эксперт также рекомендовал инвесторам избегать вложений в турецкую лиру, так как она имеет низкую ликвидность и операции сопровождаются большими комиссионными издержками.