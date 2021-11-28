Ученые назвали самый радиоактивный фрукт

22:01, 28 ноября 2021, ПАИ

Бананы представляют определенную опасность из-за содержащегося в них радиоактивного элемента, рассказали ученые из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики Чжан Сяотянь и Ляо Цзе в материале для WeChat.

Исследователи выяснили, что в этих фруктах есть его изотоп — калий-40, источник ионизирующего излучения, который негативно влияет на здоровье.

Отмечается, что доза получаемой радиации при съедании одного банана составляет около 0,0778 микрозиверта. Это ничтожно мало. Для сравнения: компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тысячам бананов.

Для измерения радиоактивности какого-либо источника ученые периодически используют «банановый эквивалент». Например, максимально допустимое воздействие атомных электростанций соразмерно употреблению 2,5 тысячи плодов в год, а смертельной дозой станут порядка 35 миллионов.