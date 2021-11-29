Директор ВЦИОМ стал спикером в спецпроекте Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма»
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров стал спикером в спецпроекте Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма». Он ответил на вопросы ведущих Александра Машкарина и Антона Сергеева о том, каким образом меняется общественное мнение в коронавирусную эпоху, как общество воспринимает инициативы по QR-кодизации, а также есть ли у россиян предчувствие Нового года.
Смотрите сегодня в 15:00 на сайте Псковского агентства информации.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Чувствуйте новогодние настроение?
29 ноября 2021
Любителя-фотографа Александра Рябинина выдвинули на соискание премии «Народное признание»