Директор ВЦИОМ стал спикером в спецпроекте Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма»

12:42, 29 ноября 2021, ПАИ

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров стал спикером в спецпроекте Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма». Он ответил на вопросы ведущих Александра Машкарина и Антона Сергеева о том, каким образом меняется общественное мнение в коронавирусную эпоху, как общество воспринимает инициативы по QR-кодизации, а также есть ли у россиян предчувствие Нового года.

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