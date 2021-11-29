Три человека погибло в ДТП за неделю в Псковской области
С 22 по 28 ноября в Псковской области в результате ДТП погибло три человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
За этот же период полицейские пресекли 1 947 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Всего за неделю на территории области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 26 человек. Также было выявлено 40 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом виде, в том числе за повторную езду пьяным – три.
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