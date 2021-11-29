Директор ВЦИОМ Валерий Федоров о QR-кодах: Власти правильно поступили, не став рубить с плеча

15:17, 29 ноября 2021, ПАИ

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров стал спикером в спецпроекте «Гвоздь телеграма». Он ответил на вопросы Александра Машкарина и Антона Сергеева о том, каким образом меняется общественное мнение в коронавирусную эпоху, как общество воспринимает инициативы по QR-кодизации, а также есть ли у россиян предчувствие Нового года.

Вторжение в повседневность

- Валерий, добрый день. Анонсировали мы наш разговор сегодня в эфире нашей программы «Псковский телеграм» и, конечно, хотим поговорить о федеральной инициативе с повсеместным введением QR-кодов. В принципе, в первый раз QR-коды, мы все помним, ввели еще в 2020 году, и тогда общественное мнение было одно, а сейчас, когда заговорили о повсеместном введении кодов, по-видимому, общественное мнение каким-то образом изменилось. Что у нас люди думают по поводу этих инициатив?

- Большого восторга нет. Думаю, если бы был большой восторг, то Госдума не стала бы брать паузу и советоваться с регионами. Это на самом деле признак того, что есть разные мнения. И действительно, такая дискурсивная борьба продолжается. Наверное, все читали открытое письмо Дениса Проценко и других видных медиков к «антиваксерам», и среди «антиваксеров» оказались и политики, и депутаты, причем от разных партий – не только от КПРФ.

- Но многие и отказались же идти в «красную зону»…

- Знаете, многие отказываются участвовать в дебатах, но не потому, что боятся проиграть, а потому, что известно, что дебаты всегда прибавляют отстающим, а лидеру они могут добавить что-то, а могут и убавить. Поэтому если ты лидер, то не надо ходить на дебаты, это известное политтехнологическое правило.

Но это, понятно, аналогия, а любая аналогия хромает. Если вернуться к теме QR-кодов, она, конечно, будоражит, волнует, беспокоит, вызывает столкновение мнений. Почему? Целая гамма причин. Первая – это, конечно, вторжение в повседневность. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она». Даже если мы что-то делаем, уже не думая о том, зачем мы это делаем, просто потому, что так всегда делали и так привычно и можно об этом не думать – это нормально. А когда возникает новая необходимость, причем не для всех чем-то объясненная, аргументированная, то это, конечно, раздражает, вызывает вопросы и так далее. Это первое.

Второе: у нас существует группа соотечественников, которые в принципе считают, что никакого ковида нет, все это придумка вредная, дальше есть разные версии, кто придумал: Билл Гейтс, рептилоиды или как-то еще. И есть те, кто переболел в свое время, но, так сказать, нелегально переболел, не обращался за помощью: либо потому, что довольно просто, бессимптомно, либо потому, что не хотел стигматизации: когда на тебя показывают пальцем, ограничивают тебя в контактах, в общении, либо потому, что не хотели сидеть взаперти под контролем жестким приложения «Социальный мониторинг». Ну и десять тысяч других причин. И вот такие люди есть, их много, думаю, у вас тоже среди знакомых они есть. А что с ними? Тут противоречивая позиция Роспотребнадзора: сначала заявили, что им тоже дадут коды, а потом опровергли, сказали, этим коды не дадут.

Но это лишь один из примеров, на самом деле бытовых ситуаций в связи с введением QR-кодов проблемных можно предсказать довольно много. Поэтому смотрите, что имеем. Имеем довольно жесткую меру, которая распространяется практически на всех, при этом далеко не все верят в то, что эта мера действенная, далеко не все верят в то, что эта мера принимается для решения тех задач, которые продекларированы, у многих есть подозрения, что это совсем другие задачи там стоят, например цифровой надзор, контроль избыточный.

И наконец, есть целый ряд вопросов, практических реальных вопросов, на которые инициаторы этой системы пока не ответили или не ответили удовлетворительно.

Поэтому да, есть большая дискуссия. Поэтому, думаю, власти наши правильно поступили, не стали рубить с плеча, взяли паузу на то, чтобы посоветоваться, посмотреть, собрать предположения и к обсуждению, которое пройдет в середине декабря, в Госдуме уже подготовить законопроект, более совершенный, комплексный, учитывающий разнообразие жизненных ситуаций.

«Кавалерийский напор не проходит»

- Но это же хорошо, что есть некая дискуссионность, правда ведь? Не как в советском прошлом: предложили – приняли, и все.

- Это хорошо или плохо, зависит от ситуации и, я бы даже сказал так, от нашей оценки ситуации. Вот есть те, кто оценивает происходящее как войну: война с ковидом. А на войне, конечно, дискуссии…

- ...Неуместны.

- Вещь вредная, да. Надо выполнять приказы, даже если тебе они кажутся не очень логичными. Это закон.

Есть те, кто считают, что никакой войны нет либо война проиграна - и тут уж точно надо подумать над осмысленностью приказов.

Поэтому хорошо или плохо? С одной стороны, да, наверно, хорошо. Я, в принципе, считаю, что хорошо. А другие считают: чего советоваться? Помните, как в старом анекдоте: прыгать надо. Срочно прыгать, собраться, мобилизоваться, не задавать вопросов – и «сим победиши».

Но нет, не проходит такой напор кавалерийский: слишком сложная проблема, слишком неочевиден эффект.

Мы уже боимся надеяться на что-то: сначала надеялись на то, что вирус придет и уйдет, потом надеялись на то, что изобретут вакцину – и все решится, потом надеялись на то, что вакцинация пройдет вовремя, по графику, планомерно достигнет того самого коллективного иммунитета, но все эти надежды, увы, не оправдались. Поэтому сегодня ситуация существенно сложнее, чем полтора года назад. Многие уже опустили руки, многие уже не знают, что делать, многие прибегают к каким-то иррациональным способам борьбы с коронавирусом: бабкины заговоры, чеснок, то, се, другое, третье - такое ритуальное поведение. А кто-то, в принципе, опустил голову в песок и по известной страусиной методике ждет, что все пройдет стороной. И потому очередная панацея, которая предлагается в виде QR-кодов, мало кому внушает уверенность, что нас это действительно спасет.

Наша общая задача – за несколько ближайших недель все-таки найти какой-то общий вектор, заключить какой-то новый социальный контракт по этому конкретному вопросу в надежде, что он будет исполняться.

Ведь есть же и другой вариант, мне кажется, он еще хуже: когда мы сейчас примем закон, а он исполняться не будет. Вот все возьмут под козырек, а на практике будет, как сейчас: ходит большинство людей без масок даже там, где обязаны, некоторые покупают липовые сертификаты о вакцинации. Это такой способ тихого саботажа, такого противодействия тем мерам, с которыми ты не согласен. Страна большая, всегда можно найти какую-то лазейку. У нашего народа, умнейшего и опытнейшего, великолепно развиты навыки адаптации к любым, самым трудно предсказуемым ситуациям. Все мы это понимаем. Поэтому если люди не будут убеждены, не будут согласны внутренне с вот этими законоположениями, будут их воспринимать как чрезмерные и даже не достигающие обещанных результатов, а может быть, и преследующие совершенно другие, нелегитимные цели, – если вот так все сложится, то, конечно, даже примем мы закон, а мало что хорошего будет. Поэтому все-таки лучше потратить сейчас время на обсуждение, на ответы на вопросы, на совершенствование документа, с тем чтобы он дальше был более эффективным и лучше выполнялся. Лучше потратить больше времени на входе, чтоб потом быстро все ехало и правильно, чем сейчас быстро запустить, а поедем не туда.

«Все что связано со здоровьем — в центре внимания»

- Мы помним, что в самом-самом начале пандемии, в марте 2020 года, медики у нас были героями: все эти фотографии, кадры, усталые врачи, маски, синяки и так далее. А что сейчас, спустя полтора-два года?

- Поблек ореол героизма, потому что и медики устали, и пациенты устали, и многие медики, кстати, не выдержали проверки, некоторые ушли из профессии, некоторые испугались, некоторые перегорели. Да и в целом если очень долго бороться, а результата нет… Результат – конечно, это победа над пандемией и переход в нормальный режим жизни. Этого результата не достигли ни мы, ни другие страны, увы. Поэтому, конечно, есть определенное разочарование.

И тем не менее, сравнивая отношение к медикам сейчас и два года, то есть до пандемии, мы видим, что сейчас оно лучше: оно не такое хорошее, как было действительно летом, скажем, прошлого года или весной, в период первой волны, первого наступления, не такое хорошее, но лучше, чем было до. То есть все-таки сегодня что добавилось или что изменилось? До пандемии у нас медицина очень быстро трансформировалась в сторону платной, да? Из благородных людей, давших клятву Гиппократа и готовых на все, лишь бы спасти пациента, медики постепенно превращались в коммерсантов со скальпелем в руке. И это очень сильно било по отношению людей ко всему, что связано со здравоохранением: неудовлетворенность была большая. С одной стороны, все хотели, чтобы их дети пошли в медики, потому что стало понятно, что профессия не только необходимая, но и очень денежная. С другой стороны, отношение к реально практикующим медикам ухудшалось.

Тренд развернулся: сегодня все, что связано со здоровьем, находится в центре внимания, в фокусе, и эти люди – тоже. И мы видим, действительно появились примеры героических медиков. Дениса Проценко уже упоминали, но это такой символ: не зря же «Единая Россия» его на выборах включила в пятерку – и, в общем-то, сработало.

Новогоднее настроение без «черных лебедей»

- Еще один вопрос, он касается в целом настроения общества. Все действительно устали от бесконечной борьбы. Некая апатия наблюдается. Новый год вроде скоро, но ощущение, что новогоднего настроения нет совсем, присутствует. Так это или не так? Мы к Новому году вообще с каким настроением подходим, на ваш взгляд?

- Вообще в период пандемии настроение очень быстро меняется. Сам механизм пандемии, вот эти самые волны, которые то возникают, то выходят на плато, то снижаются, он уже задает высокую переменчивость и подвижность настроения. Еще вчера мы всего боялись, пытались рационализировать свое поведение, перестроить его, чтобы оно стало более безопасным, а сегодня уже все ходим опять без масок, общаемся, «кино, домино и так далее» – и все это происходит, вот эти переломы, буквально в течение недели, иногда даже дней. И поэтому я думаю, что ближе к Новому году, если не произойдет что-то из ряда вон выходящее, то, что нельзя прогнозировать, «черный лебедь» какой-нибудь очередной не прилетит, то, думаю, будет у нас все нормально с новогодним настроением. Все-таки это главный праздник для любой российской семьи, это праздник семейный, как правило, к которому готовятся.