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Спектакль «А зори здесь тихие…» выдвинули на соискание премии «Народное признание»

Театрализованную постановку по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», премьерный показ которой состоялся в районном Доме культуры посёлка Плюсса 9 мая в рамках празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, выдвинули на соискание Первой общественной премии «Народное признание» в номинации «Событие». Заявку прислала газета «Плюсский край».

Как рассказали в редакции газеты, премьеру спектакля любительский коллектив посвятил всем, кто не вернулся с поля боя, кто недолюбил, кто не встретил весну 45-го.

«А зори здесь тихие…» – премьера, которую ждали. 9 мая в рамках празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей района ждал сюрприз – в районном Доме культуры состоялся премьерный показ театрализованной постановки по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», которую планировали представить зрителям к 75-летию Великой Победы, но год назад пандемия разрушила планы.

Произведение Бориса Васильева было опубликовано в 1969 году. История о пяти девчатах-зенитчицах и старшине Васкове пережила множество воплощений в кино и на сценах театров. Но она по сей день оставляет неравнодушными многие сердца. Это удивительно проникновенное трагичное повествование о роли женщин на войне. Центральная тема произведения – безжалостность войны, стирающая все границы и вынуждающая женщину становиться солдатом.

Любительский коллектив составили представители различных сфер деятельности. Старшина Васков – учитель Плюсской средней школы Кирилл Ребо; Галя Четвертак – консультант бюджетного отдела Екатерина Байкова; Соня Гурвич – главный бухгалтер Александра Белянко; Женя Комелькова – начальник отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района Юлия Богданова; Лиза Бричкина – корреспондент газеты «Плюсский край» Анна Пугачёва, Рита Осянина – начальник бюджетного отдела Ирина Каннинен; Кирьянова – индивидуальный предприниматель Ирина Иванова; Полина Егоровна – директор районной центральной библиотеки Галина Панина; ребятня – учащиеся Плюсской средней школы Захар Ермаков и Андрей Беспрозванных; голос за кадром – Артём Варфоломеев. Режиссёром-постановщиком выступила заместитель главы администрации Плюсского района по социальным вопросам Наталья Иванова. Звукооператор – Александр Александров, светооператор – Елизавета Быстрова.

«Шёл май 1942-го… В сорокаминутный рассказ уложился один маленький эпизод большой войны. В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчата мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле – но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг… В постановке на первом плане – раскрытие личности пяти героинь и старшины. За девичьими шутками скрывается боль потерь. Родственники, мужья, дети, погибшие в первый год войны, несбывшиеся планы. Спектакль не о войне, а о людях, которые помнят тех, кого уже нет», - написал «Плюсский край».

Как отмечается в заявке, постановка собрала только положительные отклики. Со слезами на глазах покидала публика зрительный зал. Все от мала до велика сказали, что премьера удалась, посоветовали самодеятельным артистам не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать зрителей театрализованным действом.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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