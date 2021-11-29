Веломаршрут псковича взял гран-при на всероссийской туристской премии «Маршрут года»

16:09, 29 ноября 2021, ПАИ

Веломаршрут псковича Виктора Веревкина взял гран-при на VIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Финал VIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года», где подвели итоги сезона премии 2021 года, состоялся 24-26 ноября в Перми на заводе Шпагина. Всего для участия было заявлено 445 проектов из 60 регионов России, Псковскую область представлял экскурсовод Виктор Веревкин.

Маршрут Виктора Веревкина «Путь паломника» взял гран-при в номинации «Лучший велосипедный маршрут».