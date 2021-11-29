Из-за снегопада деревни в нескольких районах Псковской области остались без электричества

16:14, 29 ноября 2021, ПАИ

Из-за сильного снегопада и налипания снега на провода в нескольких районах Псковской области наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.

По состоянию на 15:00 без электроснабжения остались 287 населенных пунктов и более 3 тысяч жителей. Больше всего отключений фиксируется в Печорском, Бежаницком, Новосокольническом, Локнянском районах. На местах оперативно работают 48 бригад электриков, которые переключают потребителей на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.