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Общество

70 кубов вторсырья собрали на акции по утилизации электроники в ПсковГУ

Псковский государственный университет присоединился к программе «Школа утилизации: электроника». 29 ноября во время проведения акции сотрудниками университета собрано порядка 70 кубометров вторсырья, среди которого были компьютерная, офисная и бытовая техника, телефоны, гаджеты, картриджи, запчасти и аксессуары. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Вся собранная в рамках программы техника будет утилизирована безопасно для экологии, максимум элементов будет направлено на вторичное использование.

Программа «Школа утилизации: электроника» уже реализуется в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Тверской, Ивановской, Рязанской и Волгоградской областях, Республике Мордовия, Республике Марий Эл.

Целью программы является снижение экологического вреда от захоронения электронного мусора, а также формирование навыков раздельного сбора опасных отходов. Только за 2020 год было собрано и переработано 3140 тонн электроники.

Благодаря программе «Школа утилизации: электроника» во многих регионах России сформирована система раздельного сбора электронных и электрических отходов, а также в течение пяти лет проводится большая разъяснительная кампания о необходимости раздельного сбора и экологически безопасной утилизации электронных отходов.

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