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Общество

С 10 декабря запустят праздничные рейсы следующего через Псков поезда «Серебряный маршрут»

Туристический поезд № 924/923 «Серебряный маршрут» сообщением Псков – Великий Новгород – Рыбинск - Ярославль, который начал курсировать в октябре 2021 года, пользуется у туристов огромной популярностью. Каждую пятницу он отправляется практически со 100% загрузкой, всего с 22 октября по настоящее время поездки на нем совершили свыше 800 человек. По просьбам пассажиров Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») и ООО «РЖД Тур» продлили курсирование популярного поезда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, «Серебряный маршрут» будет отправляться в праздничные рейсы с Ленинградского вокзала Москвы в период с 10 по 24 декабря 2021 года по пятницам, а также 2 и 6 января 2022 года. Таким образом, за выходные пассажиры туристического поезда посетят Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль, познакомятся с историей, культурой и старинной архитектурой северных городов. В ходе поездки они прикоснутся к истории России, прогуляются по купеческим улочкам Рыбинска, узнают историю первого в стране публичного профессионального театра, попробуют множество традиционных угощений и привезут в столицу оригинальные сувениры.

В качестве отеля на колесах используются новые вагоны класса СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, в каждом вагоне предусмотрен душ. Для пассажиров также работают вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва Октябрьская (Ленинградский вокзал) – Москва Ярославская Туристическая.

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание. Подробнее в разделе «Путешествуй с РЖД».

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