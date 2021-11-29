В Великих Луках полицейские спасли котёнка, сняв его с дерева

19:47, 29 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках полицейские спасли котёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Великолукские новости» со ссылкой на пресс-службу городского отдела МВД России.

Капитан полиции Сергей Никитин и старший лейтенант полиции Артур Харитонов во время рейдовых мероприятий увидели на дереве сидящего котёнка, который безуспешно пытался спуститься вниз и жалобно мяукал.

Полицейские, задействовав автовышку, провели спасательную операцию. Они также успели приобрести для Пушистика, как они его назвали, лакомства и подыскали семью, где с удовольствием приютили бездомное животное.