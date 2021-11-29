Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках полицейские спасли котёнка, сняв его с дерева

В Великих Луках полицейские спасли котёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Великолукские новости» со ссылкой на пресс-службу городского отдела МВД России. 

Капитан полиции Сергей Никитин и старший лейтенант полиции Артур Харитонов во время рейдовых мероприятий увидели на дереве сидящего котёнка, который безуспешно пытался спуститься вниз и жалобно мяукал.

Полицейские, задействовав автовышку, провели спасательную операцию. Они также успели приобрести для Пушистика, как они его назвали, лакомства и подыскали семью, где с удовольствием приютили бездомное животное.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

29 ноября 2021

Разработка вакцины против штамма «омикрон» займёт не более 10 дней
29 ноября 2021

Глава администрации города Пскова лично проконтролировал ход уборки снега в городе
29 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: последствия первого снегопада
29 ноября 2021

Фоторепортаж: Псков завалило снегом
29 ноября 2021

Креативное пространство «Лофт» в Пскове стало номинантом всероссийской премии
29 ноября 2021

Мытарства жителя Латвии в Псковской области продолжаются
29 ноября 2021

Псковская прокуратура выиграла дело о стульях в музыкальной школе Пскова
29 ноября 2021

Водоёмы в Псковской области покроются льдом до конца декабря

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...