Михаил Ведерников: Впервые за долгое время в Псковской области зафиксировано менее 200 новых случаев коронавируса в сутки
«Впервые за долгое время зафиксировано менее 200 новых случаев (коронавируса) в сутки», — написал сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников у себя в Instagram. Он также отметил, что Псковская область по заболеваемости коронавирусом находится на 12-м месте в России, то есть регион смог вырваться из десятки «лидеров».
За последние сутки 198 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области, 265 человек выздоровело, четверо скончались.
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