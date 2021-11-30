Михаил Ведерников: Впервые за долгое время в Псковской области зафиксировано менее 200 новых случаев коронавируса в сутки

00:07, 30 ноября 2021, ПАИ

«Впервые за долгое время зафиксировано менее 200 новых случаев (коронавируса) в сутки», — написал сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников у себя в Instagram. Он также отметил, что Псковская область по заболеваемости коронавирусом находится на 12-м месте в России, то есть регион смог вырваться из десятки «лидеров».

За последние сутки 198 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области, 265 человек выздоровело, четверо скончались.