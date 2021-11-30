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Общество

Помогите откопать собак: псковский зооприют «Лесопилка» засыпало снегом

Зоозащитники просят псковичей помочь расчистить территорию приюта «Лесопилка» от снега. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», в связи с непогодой к будкам и вольерам практически не подойти.

«Нас засыпало снегом. Мы очень просим приехать уже с утра и помочь накормить собак. Кто-то будет откапывать тропинку, а у сотрудника появится возможность не утонуть в снегу в первые полчаса работы. Вы даже не представляете, как сложно, невыносимо тяжело бороться со снегом, держа в руках два полных ведра еды», - пояснили волонтёры.

Помощь в откапывании нужна будет в течении всего дня, территория приюта большая. «Ждем с 9:30 любое количество помощников на любое количество времени. Помогите откопать собак», - добавили в «Зоозащите».

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7.

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