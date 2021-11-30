Почти 1,8 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

10:53, 30 ноября 2021, ПАИ

1 768 641 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 224,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 369 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 604 233 случая заболевания коронавирусом, 8 295 811 человек выздоровело, 273 964 – умерло.