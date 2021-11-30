Издания «Великая Отечественная война: без срока давности» поступили в библиотеку ПсковГУ

11:26, 30 ноября 2021, ПАИ

В библиотеку Псковского государственного университета поступили издания «Великая Отечественная война: без срока давности» – учебные материалы образовательного модуля «Без срока давности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Пособие подготовлено на основе материалов проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Издания адресованы обучающимся высших учебных заведений, а также преподавателям, осуществляющим организацию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся высших учебных заведений.

Издания находятся в отделе библиотечного обслуживания №5 (Псков, улица Леона Поземского, дом 6) и в читальном зале отдела библиотечного обслуживания №2 (Псков, улица Льва Толстого, дом 4).

В 2020 году в ПсковГУ разработали образовательный модуль по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи «Великая Отечественная война: без срока давности». Данный модуль прошёл экспертизу Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки и рекомендован для включения в образовательные программы высшего образования.