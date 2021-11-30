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Общество

Штрафы за торговлю без касс в Псковской области превысили 300 тысяч рублей

В 2021 году налоговики Псковской области провели в различных торговых точках региона 299 проверок по применению контрольно-кассовой техники (ККТ), в результате мероприятий сумма штрафных санкций за несоблюдение данных требований составила более 309 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Проверки применения контрольно-кассовой техники проходят в Псковской области в рамках отраслевых проектов ФНС России «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках». Объектами проверок становятся торговые точки на рынках, ярмарках, в торговых центрах, а также предприятия общественного питания – кафе, рестораны.

По состоянию на ноябрь 2021 года в Псковской области насчитывается 32 территории, на которых организованы ярмарки и рынки. На указанных территориях осуществляют деятельность 1007 налогоплательщиков: 943 индивидуальных предпринимателя и 64 юридических лица. В проекте по обелению сферы общественного питания участвуют более 700 объектов (рестораны, кафе, столовые, киоски и пр.), на которых осуществляют деятельность 466 налогоплательщиков.

Напомним, что ответственность за неприменение ККТ установлена статьёй 14.5 КоАП РФ. За нарушение закона для должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей установлен штраф от 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч рублей.

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