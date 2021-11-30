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Общество

«Экопром» просит управляющие компании своевременно очищать контейнерные площадки от снега

Региональный оператор по обращению с ТКО – филиал ООО «Экопром» рассказал о трудностях вывоза отходов из-за сильного снегопада. В компании отметили, что контейнерные площадки не очищены от снега.

«Элементарных тропинок в мусорокамеры нет. Вывозить и волочить наполненные контейнеры по сугробам не представляется возможным», - добавили в «Экопроме».

Если контейнерная площадка находится на участке общего имущества многоквартирного дома, то следить за её состоянием должны управляющая организация или ТСЖ. В случае если собственник не определён и управляющая организация отсутствует, то содержать участок должен орган местного самоуправления.

Невыполнение функций по очистке контейнерных площадок и обеспечению проезда мусоровоза может привести к срывам вывоза и образованию свалок.

В связи с этим регоператор обращается к управляющим компаниям, ТСЖ и органам местного самоуправления и просит в оперативном порядке обеспечить условия для осуществления и оказания услуг по обращению с ТКО.

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