Историю системы уголовных наказаний обсудили псковские курсанты на международной конференции

15:13, 30 ноября 2021, ПАИ

Псковский филиал Академии ФСИН России провел Международную научно-практическую конференцию «Система уголовных наказаний: от истоков к современности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии ФСИН РФ.

Международная научно-практическая конференция, организованная кафедрой уголовно-правовых дисциплин, состоялась в дистанционном формате в Zoom, в которой приняли участие курсанты, студенты и слушатели образовательных организаций России и Академии МВД Белоруссии.

Заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Михайлова отметила, что история развития уголовно-исполнительной системы и современные тенденции и проблемы, возникающие в сфере реализации уголовных наказаний и функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, вызывают живой интерес как представителей профессионального научного сообщества, так и практических работников правоохранительной сферы деятельности, поэтому заявленная тема своевременна и актуальна.

В ходе работы конференции ее участники – обучающиеся Псковского филиала Академии ФСИН России, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Псковского государственного университета, Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, Академии МВД Республики Беларусь – обсудили актуальные вопросы уголовной и уголовно-исполнительной политики, законодательства и права Российской Федерации, деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, меры уголовно-правового характера и меры пресечения.

Отметим, что работа конференции проходила по четырем секциям: «Уголовно-правовые средства противодействия преступности. Исполнение уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера: законодательство, теория и практика», «Актуальные вопросы криминологии и предупреждения преступности», «Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты, связанные с назначением и исполнением уголовных наказаний», «Развитие системы уголовных наказаний: историко-правовой аспект».