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Международный патриотический форум «Мы помним» номинирован на «Народное признание»

Международный патриотический форум «Мы помним» выдвинули на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Псковской области.

Мероприятие прошло с 9 по 11 июня 2021 года в Пскове и собрало более 150 участников из России и Белоруссии, которые представили лучшие практики патриотического воспитания. Инициатором проведения форума выступила Псковская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». Автор проекта – Алёна Иванова.

В форуме приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый секретарь ЦК Белорусского Республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк, председатель Общероссийской общественной организации Павел Красноруцкий. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и Белоруссией.

«Форум — это встреча, на которой участники сверяют часы с точки зрения развития российско-белорусских молодежных отношений. Наши народы связывает очень многое, в том числе наша общая история и память о Победе в Великой Отечественной войне, которую одержали наши предки», - говорится в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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