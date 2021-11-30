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Руководителя печорского отряда волонтеров выдвинули на «Народное признание – 2021»

Руководитель отряда волонтеров, директор МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района» Юлия Четвергова выдвинута на соискание премии «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислала редакция газеты «Печорская правда».

Волонтерский отряд под руководством Юлии Четверговой действует Печорском районе с 2011 года. За это время он стал одним из самых крупных и результативных отрядов в области. В объединение входят и взрослые, и молодежь от 14 лет. Печорские волонтеры работают в нескольких основных направлениях: экологическое, социальное, патриотическое, антинаркотическое, спортивное, здоровый образ жизни, социальная помощь.

«Я получаю удовольствие от этой работы. Можно сказать, морально заряжаюсь. Считаю, что волонтерство – в душе. Это доброта. Когда ты можешь ей поделиться, то получаешь еще больше доброты в ответ. И вокруг себя собираешь таких же добрых людей. Волонтер – это не только тот человек, который оформлен официально. Любой, кто способен оказать помощь или сделать добро другому, – тоже волонтер. Так что нас очень много», - рассказала Юлия Четвергова.

27 июня 2020 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Юлии Четверговой медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» от имени президента Российской Федерации. 30 сентября еще 11 волонтеров из отряда удостоились этой награды.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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