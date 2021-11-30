ЦУР Псковской области провёл обучающий вебинар для сотрудников органов власти

17:10, 30 ноября 2021, ПАИ

Центр управления регионом Псковской области провел обучающий вебинар для сотрудников органов власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проектном офисе.

На вебинаре рассказали о специфике работы в медиапространстве. Специалист по обучению ЦУР Марина Хлюпина отметила, что в современных реалиях очень важно уделять время этой теме.

«Нужно не только оперативно реагировать на обращения граждан и предоставлять достоверную информацию в соцсетях, но и следить за тем, что происходит в медиаполе », - добавила Марина Хлюпина.

Напомним, обучение для органов власти началось еще весной. Участникам вебинаров рассказали о принципах работы в социальных сетях. Специалисты ЦУР также разработали для коллег инструменты, которые будут и в дальнейшем помогать при создании контента в соцсетях.