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Общество

Tele2 предложила клиентам выгоду в партнёрстве с «Яндекс.Заправками»

Tele2 интегрировала в сервис «Яндекс.Заправки» инновационное предложение для абонентов. Оно поддерживает цифровой стиль жизни клиентов, делает повседневные задачи удобнее и позволяет экономить при оплате топлива. Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр. Сделать это можно более чем на 8 000 АЗС по всей России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Совместный проект Tele2 и «Яндекса» направлен на улучшение качества жизни пользователей. Сервис «Яндекс.Заправки», позволяющий оплачивать топливо через приложение, — это инновационное технологическое решение для клиентов, которые ценят время и заботятся о своей безопасности в условиях пандемии. Tele2 дополнила этот продукт выгодным предложением для автомобилистов. Цифровой сервис удобен, бережёт время и трансформирует жизнь людей, а клиентам Tele2 несёт возможности экономии.

«Tele2 как трендсеттер отрасли предлагает своим клиентам инновационные продукты: мы всегда рядом с нашими пользователями и предугадываем их желания, в том числе за пределами мобильной связи. Предложения в коллаборации с партнёрами охватывают самые разные сферы — от развлечений и шопинга до рутинных задач. В этот раз вместе с нашим партнёром «Яндекс» мы предлагаем клиентам Tele2 дополнительную выгоду от использования комфортного и безопасного сервиса», — отметила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Чтобы воспользоваться скидкой на покупку топлива, абоненту нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки», выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придёт SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении. В рамках акции автолюбители получат скидку 2 рубля с каждого литра на 150 литров топлива. Специальное предложение действует до 31 декабря 2021 года. Подробные условия — на сайте tele2.ru.

С помощью сервиса «Яндекс.Заправки» владельцы автомобилей могут оплачивать топливо в приложении с мобильного телефона: так не придётся идти на кассу и ждать в очереди, а если на станции есть свободный заправщик, не потребуется даже выходить из машины. Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключённую АЗС и построить до неё маршрут. Уже на станции в приложении откроется карточка для указания деталей заправки и оплаты. Сервис работает на 8 000 АЗС по всей России («Роснефть», «Шелл», BP, «Нефтьмагистраль», «Татнефть» и «Башнефть»). Заправиться со скидкой можно через приложение «Яндекс.Заправки», а также в «Яндекс.Картах» и «Навигаторе».

Популярность сервисов для бесконтактной оплаты услуг — мировой тренд в различных отраслях экономики. По данным исследования аналитического центра НАФИ, в России число бесконтактных платежей увеличивается высокими темпами: за последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов. Растёт и осведомлённость россиян о сервисе: доля пользователей, которые знают о технологии бесконтактных платежей, увеличилась на 7 п. п. — с 84 до 91 %.

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