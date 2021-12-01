Почти 22 тысячи жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса
21 816 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса, в том числе 148 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор на своей странице в Instagram.
Первым компонентом вакцины привились 245 371 человек (за сутки — 2005), вторым — 230 348 (прирост за сутки 1623). Использовано 83,9% поступившей в регион вакцины.
Губернатор напомнил, что согласно рекомендациям Минздрава можно делать одновременно прививку от гриппа и COVID-19.
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