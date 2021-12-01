Морозный день без осадков прогнозируется в Псковской области сегодня
1 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Днём без существенных осадков, пишет Telegram-канал региона.
Температура днём -2…-7 градусов. В Пскове также не ожидается существенных осадков. Температура воздуха -4…-6 градусов. В Великих Луках -2…-4 градуса.
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