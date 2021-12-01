Детский фонд призывает псковичей принять участие в сборе новогодних подарков для детей из нуждающихся семей

11:11, 01 декабря 2021, ПАИ

Псковский Детский фонд призывает трудовые коллективы, школы, детские сады организовать сбор сладостей и игрушек для новогодних подарков детям из нуждающихся семей и школ-интернатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова.

По словам Юлии Колесовой, благотворительную акцию «Новогодние и рождественские праздники» Детский фонд проводит ежегодно на протяжении более 30 лет. «Мы приурочиваем ее к Новому году, чтобы порадовать как можно больше ребят из районов области. Наша задача — обеспечить максимальное количество ребят из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, которые проживают в области, подарками к Новому году. Иногда вручение подарков происходит на мероприятиях, которые мы проводим совместно с Центром социального обслуживания», - рассказала она.

В рамках акции фонд ежегодно передает детям более 2 тысяч подарков. «И это удается благодаря жителям города, трудовым коллективам, школам, детским садам, которые организовывают у себя сбор сладостей. Также жители города в течение всего декабря приносят сладости, и мы из этого формируем подарки. Активность участия псковичей в акции высокая», - подчеркнула Юлия Колесова, отметив, что формирование подарков начинается уже сейчас: «Мы должны понимать, какой объем мы можем закрывать, потому что просьбы из районов уже идут. Малообеспеченных семей с детьми в области достаточно много».

Также, по ее словам, можно принять участие в акции, поддержав ее финансово: «Тогда мы сможем закупить подарки у проверенных поставщиков с хорошими скидками, по хорошей цене, и передать их в нуждающиеся семьи».

«Новый год — особый праздник для каждого ребенка. И в этот праздник дети не должны оставаться без внимания. И мы знаем, в каком трудном финансовом положении бывают семьи в районах, деревнях. Во многих семьях дети сладости видят редко. Поэтому даже самая небольшая сумма, на которую вы сможете купить конфет, обязательно поможет порадовать детей», - сказала Юлия Колосова.

В этом году Детский фонд планирует порадовать больше 2000 детей со всех районов Псковской области, передав для них сладкие подарки, игрушки. И приглашает псковичей присоединиться к акции, оказав любую возможную поддержку в виде благотворительного пожертвования, игрушек, наборов конфет или сладостей.

Помочь можно несколькими способами:

принести конфеты и сладости (сок 0,2 л, печенье в пачках) в офис Детского фонда (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 2а, каб. 15). Из них волонтёры фонда сформируют сладкие подарки.

организовать акцию по сбору сладостей у себя на работе, среди друзей и родственников.

Важно! Приносите сладости до 20-х чисел декабря, чтобы сотрудники фонда успели сформировать подарки и передать их детям в районы области до Нового года.