Кадровые предложения по заместителям главы администрации Пскова вынесут на сессию гордумы

12:39, 01 декабря 2021, ПАИ

Кадровые предложения по заместителям главы администрации Пскова вынесут на сессию Псковской гордумы, которая состоится 7 декабря. Об этом сообщил сити-менеджер Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

Сити-менеджер отметил, что в настоящий момент у главы администрации Пскова три заместителя, четвертого пока нет, так как ранее эту должность занимал сам Борис Елкин.

По его словам, из сегодняшний трёх его заместителей двое останутся на своих постах. Это Елена Жгут и Павел Волков.

Также Борис Елкин заметил, что на утверждение депутатов гордумы в качестве заместителя главы администрации Пскова, который будет курировать социальную сферу, будет предложена кандидатура Алексея Несмашного, а Ирина Иванова станет первым заместителем главы администрации Пскова.