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Политика

Перспективы развития Пскова с новым главой администрации Борисом Елкиным обсуждают в медиацентре ПАИ

В 12.00 в Медиацентре ПАИ началась первая пресс-конференция  Бориса Елкина в статусе главы администрации Пскова.

Говорим о перспективах развития города, формировании новой команды, а также готовности городских служб к работе в зимний период.

Трансляцию смотрите также на  ютуб-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе в «ВКонтакте».

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01 декабря 2021

Перспективы развития Пскова с новым главой администрации Борисом Елкиным обсуждают в медиацентре ПАИ
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