Перспективы развития Пскова с новым главой администрации Борисом Елкиным обсуждают в медиацентре ПАИ

12:08, 01 декабря 2021, ПАИ

В 12.00 в Медиацентре ПАИ началась первая пресс-конференция Бориса Елкина в статусе главы администрации Пскова.

Говорим о перспективах развития города, формировании новой команды, а также готовности городских служб к работе в зимний период.

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