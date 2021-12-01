Перспективы развития Пскова с новым главой администрации Борисом Елкиным обсуждают в медиацентре ПАИ
В 12.00 в Медиацентре ПАИ началась первая пресс-конференция Бориса Елкина в статусе главы администрации Пскова.
Говорим о перспективах развития города, формировании новой команды, а также готовности городских служб к работе в зимний период.
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Перспективы развития Пскова с новым главой администрации Борисом Елкиным обсуждают в медиацентре ПАИ
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