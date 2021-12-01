Елена Жгут и Павел Волков останутся заместителями главы администрации Пскова

12:49, 01 декабря 2021, ПАИ

Два заместителя главы администрации Пскова – Елена Жгут и Павел Волков – останутся на своих постах. Об этом сообщил сити-менеджер Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

«Елена Николаевна [Жгут. – ПАИ] имеет богатый опыт в направлениях, которые курирует, – муниципальные предприятия, управление городского хозяйства. Павел Викторович [Волков. – ПАИ] также имеет большой опыт работы, хорошо себя зарекомендовал, работает во многих направлениях: туризм, работа с предпринимателями, малым бизнесом», – сказал Борис Елкин.