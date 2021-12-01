Проблему с вывозом мусора решили в Писковичской волости

14:15, 01 декабря 2021, ПАИ

Решена проблема с застрявшим в снегу мусоровозом в Писковичах, машину вытащили, и она продолжает свой марщрут по вывозу мусора в Писковичской волости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального операторов по обращению с ТКО – филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Есть люди, которым не всё равно! Спустя полчаса после нашего звонка в Писковичскую волость, с нами связалась глава Наталья Волкова, которая договорилась о тракторе, который попробовал хоть как-то нашей машине помочь. Спасибо, что не остались равнодушны!» - рассказали в компании.

Такое быстрое реагирование и двухсторонняя связь стали возможным в том числе и после создания регоператором чатов с главами волостей.