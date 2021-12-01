Борис Елкин заявил о нехватке техники для уборки Пскова

14:30, 01 декабря 2021, ПАИ

Глава администрации Пскова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря заявил о нехватке техники для уборки города.

«Техники недостаточно и вызвано это тем, что ежегодно мы тратим 300 млн рублей на содержание улично-дорожной сети города, но нужно 700 млн рублей, - рассказал Борис Елкин. – Подрядчики обновляют технику ежегодно, но объём всё равно необходимо увеличивать».

Оценивая работу коммунальных служб города, глава администрации города рассказал, что содержанием улично-дорожной сети города занимаются два подрядчика. «Я знаком лично с руководителями. Мы с подрядчиками и руководителями выезжаем на объекты», - добавил спикер.

«Уборкой общественных парков занимается ещё одна подрядная организация. Но в условиях снегопада парки – не основной момент», - заметил Елкин, похвалив подрядную организацию за своевременный вывоз листвы осенью.