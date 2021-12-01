Декабрь: Ждем бывших и прогнозируем личное будущее

16:20, 01 декабря 2021, ПАИ

Месяц открывается солнечным затмением на оси Близнецы-Стрелец 4 декабря. Это последнее итоговое затмение цикла, следующие в течение ближайших двух лет будут происходить на оси Телец-Скорпион. Лунным затмением на этой оси открылся коридор затмений 19 ноября.

Если вы в последние два года активно учились, занимались новыми проектами, начинали бизнес, вкладывали много сил в карьеру, и собственное развитие и продвижение, теперь получите плоды своей работы, из серии, как потопали, так и полопали. Вознаграждает вас Вселенная или наказывает, уже было понятно по событиям, которые начались в коридоре затмений с 19 ноября по 4 декабря. Особое внимание можно обратить на пятницу 26 ноября — срединную точку в коридоре затмений. Проанализируйте, что было важного в этот период, и вы поймете, куда будет развиваться ситуация в ближайшие два года. Если события вам не понравились, срочно вносите коррективы — в действия, мысли и глобально оцените свой жизненный вектор.

Также коридор затмений традиционно используют для удаления всего ненужного из жизни, расхламления своего физического и ментального пространтсва. До 4 декабря вы еще успеваете навести порядок.

Напомню технику безопасности на сам день солнечного затмения 4 декабря. Откладываем все важные дела и начинания хотя бы на пару дней. По возможности, не перегружаем себя работой и внимательно следим за происходящим, в том числе и за сигналами, которые подает собственный организм. В день затмения возможно обострение хронических заболеваний. Плановые хирургические операции лучше перенести.

После 8 декабря можно стартовать с важными проектами и начинаниями. Первая неделя декабря, помимо всех описанных выше рисков, чревата столкновением с мошенниками, утаиванием важной информации в партнерстве, разного рода искажениями в инфополе.

13 декабря Марс переходит в знак Стрельца, а, значит, открывается больше возможностей в деловой сфере. Мы сами становимся более активными, стараемся захватить больше сфер влияния, масштабируем бизнес, ставим перед собой более смелые цели. Это хорошее время для расширения и экспансии.

Меркурий, перешедщий в Козерога также 13 декабря, позволит лучше оценить перспективы, выстроить стратегию на будущее. Во второй половине декабря станет меньше бесполезных контактов. А шансы на креативные идеи и неожиданные инсайты, напротив, возрастают.

Во второй половине месяца Венера становится ретроградной. А это, значит, что все крупные покупки лучше сделать до 15 декабря, иначе будете разочарованы или приобретение окажется с браком. Тоже самое касается и работы над своим имиджем и стилем. Можно возвращаться к старым проверенным образам, а вот смелые эксперименты пока лучше отложить. Венера начинает ретроградное движение с 19 декабря, но влияние ощущается уже за 3-4 дня до начала периода.

Любовные отношения в это время будут притормаживать. Вряд ли вы дождетесь предложения руки и сердца под бой курантов. Зато неожиданно могут вернуться или просто напомнить о себе бывшие. Но возобновление отношений ничем перспективным не грозит. Скорее всего, снова расстанетесь, как только закончится период ретроградной Венеры. В астрологии также традиционно считается, что ретроградная Венера не самое удачное время для начала отношений. Поэтому новогодние знакомства вряд ли будут продолжительными. Внимательно оценивайте и новые партнерские связи, возникшие в этот период. Возможно, они окажутся не столь перспективными, как виделось вначале. Для старта партнерских проектов также не самое удачное время. Внимательно отнеситесь ко всем крупным финансовым операциям. По возможности, откажитесь от кредитов. Особенно это актуально в период с 15 по 22 декабря.

24 декабря снова будет точный квадрат Сатурна и Урана. Если у вас были напряженные моменты в феврале и июне, ждите продолжения и развития тех событий.

В целом декабрь подходит для поездок и путешествий, особенно, если вы спланировали их заранее. Аспекты, сложившиеся на небе, сводят к минимуму возможные неприятные сюрпризы во время путешествий.

Новый год мы встречаем на гармоничных транзитах, которые обещают приятные сюрпризы. Но лучше не сидеть у телевизора, а встречать его ативно, тогда больше шансов синхронизироваться с ритмами Вселенной и попасть на благоприятную развилку судьбы.

Все прогнозы астролога Натальи Барановой читайте в блоге.