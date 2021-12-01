Завершается подготовка проекта реставрации Дома Родзянко в Усвятах

14:48, 01 декабря 2021, ПАИ

Близится к завершению разработка проектной документации на проведение первоочередных противоаварийных мероприятий и работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения XIX века «Дом Родзянко» в Усвятах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Договор на указание услуг Усвятским районным центром культуры заключен с компанией «АВК Групп». Цена контракта составляет 7,6 млн рублей. Средства на подготовку проектно-сметной документации выделены из областного бюджета.

Как сообщили в комитете по охране культурного наследия Псковской области, работа будет осуществлена в несколько этапов. Сначала пройдут комплексные научные исследования и инженерные изыскания. Затем будет составлен проект первоочередных противоаварийных работ. После специалисты подготовят эскизы и, наконец, проектную документацию для реставрации объекта.

По обращению главы региона Михаила Ведерникова подрядчик дополнительно разработает дизайн-проект и проект наружного освещения фасада здания.

Проектные работы должны быть завершены до конца года. Разработанный комплекс документов станет основанием для проведения дальнейших работ по восстановлению здания и приспособлению его для современного использования. В Доме Родзянко планируется создать культурно-образовательный музейно-экскурсионный комплекс. Работы по реставрации объекта культурного наследия пройдут при поддержке Министерства культуры России. Соответствующая договоренность достигнута между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и министром культуры России Ольгой Любимовой.

Напомним, «Дом Родзянко» – усадьба и сохранившийся до нашего времени каменный дом, выстроенный в конце XIX века на Замковой горе в Усвятах, на месте деревянного, принадлежавшие помещику Родзянко. Дом представляет собой образец архитектуры периода эклектики, сочетая в своём облике элементы польско-литовских средневековых замков и конструктивное решение интерьеров, характерное для конца XIX века. В области подобное сооружение единственное.

За время своего существования здание усадьбы неоднократно претерпевало перепланировку то под нужды детского интерната, то для расположения в нём краеведческого музея. В настоящее время объект культурного наследия не используется.