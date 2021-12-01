Снегопад помешал вывозу контейнеров для вторсырья в ряде районов Пскова

14:58, 01 декабря 2021, ПАИ

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Из-за неубранного снега на Запсковье в Пскове затруднён вывоз контейнеров для вторсырья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО - филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Вывоз желтых контейнеров для вторсырья просто срывается из-за снега на площадках. Причем практически на всем Запсковье и в районе Овсище. Всё то, что вы сортировали, теперь просто не вывезти из-за снега и не загрузить в машину», - пояснили в компании.

В переулке Олега Зобова, 21 контейнеры не достать из сугроба. На улице Леона Поземского, 111 мусоровоз сам проделывает себе колею для проезда, потому что за 1,5 дня это было сделать невозможно.

«Самое удивительное, что в волостях порядка больше, чем в городе, в плане уборки снега для осуществления деятельности по обращению с ТКО», - заметили в «Экопроме».