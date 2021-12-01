В Пскове рассмотрят возможность украшения автобусов новогодней иллюминацией
Власти Пскова рассмотрят возможность украшения автобусов новогодней иллюминацией. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.
Борис Елкин отметил, что этот вопрос планирует обсудить с и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.
«Идея хорошая, но все хорошие идеи упираются в деньги. Возможно, получится что-то сделать», - отметил Елкин.
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