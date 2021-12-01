Псковичи могут принять участие в программе социальной догазификации

17:40, 01 декабря 2021, ПАИ

Жители Пскова, проживающие в индивидуальных жилых домах, имеют возможность бесплатно подвести природный газ до границы своего земельного участка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такой механизм предполагает социальная догазификация домовладений – это строительство газопроводов до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств жителей. Все работы, которые проходят до границы участка, для заявителя бесплатны.

Собственнику домовладения нужно оплатить подключение к газовым сетям внутри участка, а также купить необходимое внутридомовое газовое оборудование.

АО «Газпром газораспределение Псков» уже приступил к заключению договоров и реализации мероприятий по догазификации. Приём новых заявок на участие в программе продолжается.

За более подробной информацией можно обратиться в центр клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: Рижский проспект, 20 или по телефону (8112) 59-50-89.