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Общество

Дмитрий Шахов отметил высокий уровень профессионализма псковских судей

В Псковском областном суде прошла рабочая встреча председателя суда Олега Лазарева и уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова. В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения и защиты прав граждан при организации судопроизводства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Дмитрий Шахов познакомил Олега Лазарева с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод граждан на территории региона за 2020 год, а также о тех жалобах, которые поступили к омбудсмену от граждан по вопросам судебной деятельности в 2021 году.

Как отметил региональный омбудсмен, результаты рассмотрения поступивших к нему от граждан жалоб показывают высокий уровень профессионализма значительного числа псковских судей. Особенно это важно, как подчеркнули собеседники, в период распространения коронавирусной инфекции и введения властями временных ограничений, направленных на защиту здоровья граждан.

Олег Лазарев сообщил, что основные выводы и предложения, которые содержатся в докладе, будут изучены и проанализированы, а также пригласил регионального уполномоченного по правам человека на ежегодное совещание судей, которое планируется к проведению в феврале-марте 2022 года.

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