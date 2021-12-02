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Политика

«Единая Россия» подготовила к проекту федерального бюджета поправки на 110 млрд

Фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей, сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

Он отметил, что осень для Госдумы — самый жаркий период, когда принимается федеральный бюджет на три года. «Много новых депутатов, много дискуссий, все фракции стремятся себя проявить, показать. Уверен, что в следующем году дискуссия не будет такой жаркой», - отметил Александр Козловский. По его словам, фракция «Единая Россия» проявила активность, благодаря чему бюджет был значительно увеличен, средства пойдут на социально значимые траты. «Бюджет имеет социальную направленность», - подчеркнул депутат.

Он также назвал важные моменты для Псковской области. В частности, это выделение дополнительных средств на развитие связи в регионах, на молодежную политику, в том числе ремонт общежитий для студентов. Есть также ряд поправок, касающихся сельских территорий, строительства спортивных площадок. Александр Козловский уточнил, что всё это делали и раньше, и работа будет продолжена, в том числе в рамках нацпроектов.

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