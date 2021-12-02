Более 33 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
1 декабря в стране зафиксирован 1 221 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 35 185 человек.
Всего по состоянию на 2 декабря в России выявлено 9 703 107 случаев заболевания коронавирусом, 8 400 117 человек выздоровело, 277 640 – умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Чувствуйте новогодние настроение?
02 декабря 2021
Александр Козловский о QR-кодах: В ближайшие 5-10 лет мы будем жить в такой реальности