Третий центр добровольчества открылся в Псковском районе

13:07, 02 декабря 2021, ПАИ

Центр добровольчества открылся на базе Дома культуры в деревне Тямша Псковского района. Это уже третья площадка такого рода в Псковском районе. Здесь же был открыт и проектный офис «Команды 2018», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.

В день открытия глава Псковского района Наталья Фёдорова и председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев подписали соглашение об открытии муниципального представительства регионального ресурсного центра добровольчества, а также вручили памятные подарки наиболее активным волонтёрам из Тямшанской гимназии.

Добавим, для активистов Псковского района центр станет уникальной площадкой для развития и популяризации волонтёрского движения в муниципалитете. Он будет оказывать поддержку волонтёрским отрядам и организациям, в том числе по социальному проектированию, а также содействовать активистам в организации и проведении мероприятий.