Капремонт газовых сетей в домах Пскова начнётся в 2022 году

15:31, 02 декабря 2021, ПАИ

В 2022-м году в Пскове приступят к работам по капремонту газовых сетей в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Вопрос о предстоящем капремонте газовых сетей в многоквартирных домах обсудили на рабочем совещании провёл заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас. В совещании приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, руководители управляющих компаний, представители ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев, в 2022-м году планируется начать работы по капитальному ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в рамках региональной программы капремонта. Их предполагается начать весной после заключения соответствующих контрактов с подрядчиками.

Он отметил, что для того, чтобы провести такие работы, необходимо, чтобы в назначенное время газовики могли получить доступ во все квартиры, подключенные к тому или иному газовому стояку. В связи с этим руководитель Фонда капремонта попросил руководителей управляющих компаний оказать максимальное содействие в информировании жильцов о датах и времени проведения планируемых работ.

Также в повестке дня были вопросы прохождения отопительного сезона и уборки снега во дворах силами управляющих компаний. В ходе обсуждения Антон Ляугминас призвал руководителей УК оперативно выявлять и ликвидировать сосульки на обслуживаемых зданиях и попросил своевременно сигнализировать в УГХ о необходимости очистки от снега тех или иных межквартальных проездов.