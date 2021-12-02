В Печорском районе из-за заснеженных контейнерных площадок срывается график вывоза ТКО

17:38, 02 декабря 2021, ПАИ

В Печорском районе из-за неочищенных от снега контейнерных площадок оказался под угрозой срыва график вывоза ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В компании рассказали, площадки в снегу уже третий день, их никто не чистит. Мусоровоз не может подъехать к контейнеру даже с главной дороги, потому что дорожные службы засыпали баки. «А «Экопром» их вытащит как-нибудь, да? Наполненный контейнер 1,1 куб. м весит более 250 кг, может быть, ответственные за уборку снега сами хотят данные контейнеры по сугробам катить до машины, а потом обратно? А это более 100 штук на маршруте», - возмутились в компании.

Жителей района просят сообщать регоператору о том, если контейнерная площадка завалена снегом. Фото с указанием адреса можно присылать на страницы «Экопрома» в соцсетях. «Срывать вывоз ТКО столько дней и оставлять область в мусоре мы не позволим», - заявили в компании.