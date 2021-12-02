Ещё шесть сервисов VPN пытается заблокировать Роскомнадзор

20:19, 02 декабря 2021, ПАИ

Роскомнадзор планирует заблокировать еще шесть сервисов VPN. Речь идет о сервисах Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel. Об этом сообщили в ведомстве. Об этом пишетTelegram-канал «Лентач».

В ведомстве ранее заявляли, что VPN-сервисы дают доступ к запрещенной информации и ресурсам, создают условия для незаконной деятельности, в том числе - связанной с распространением наркотиков, экстремизма и склонением к суициду. Чтобы ограничения не затронули российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство, формируются так называемые «белые списки».

Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы с июня. Уже заблокированы VyprVPN и Opera VPN, а также Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.