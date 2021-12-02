Естественно-математический лицей Пскова обновляет освещение

20:47, 02 декабря 2021, ПАИ

Естественно-математический лицей Пскова заключил энергосервисный контракт, который позволяет обновить системы освещения и сэкономить на коммунальных счетах.

Как нам рассказал и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, лицей в качестве площадки реализации пилотного проекта энергосервисного контракта выбрали по итогам комплексного мониторинга уровня энергоэффективности осветительных приборов, который провели в нескольких образовательных организациях области.

«Победителем по итогам конкурентной закупки стала компания «Псковэнергосбыт», которая качественно и своевременно выполнила обязательства, взятые на себя в рамках данного контракта, — отметил Андрей Ермаков. — В итоге естественно-математический лицей получил современное, соответствующее СанПиН освещение в здании и на своей территории, экономию на расходах на электричество, а также, что немаловажно, избавился от опасных ртутьсодержащих ламп и другого устаревшего электрического оборудования».

Условия энергосервисных контрактов позволяют комплексно модернизировать инфраструктуру учреждений социальной сферы, не направляя на эти цели дополнительные бюджетные средства.